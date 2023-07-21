В Воронеже мужчина погиб, защищая торговый центр от птиц

В работе на высоте нельзя неоправданно рисковать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 июля в 1.35 в торговом центре «Окей» на улице Шишкова произошел несчастный случай. 61-летний ООО «З-Д» выполнял работы по защите здания от птиц и для их отпугивания с поверхности крыши. В какой-то момент он не удержал равновесие на строительных лесах и полетел вниз с высоты около трех метров. Мужчина получил смертельную травму головы.

Расследованием обстоятельств несчастного случая занимаются сотрудники региональной инспекции труда, по этому поводу сформирована комиссия. В частности, выясняют, было ли на лесах соответствующее ограждение и почему не была обеспечена страховка мужчины, работавшего на высоте.