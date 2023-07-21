Глава Новохоперского района: «Аргументов для добычи никеля в Воронежской области сейчас нет»

Виктор Королев уверен, что, если разрабатывать никель по нынешнему проекту, будет нанесен колоссальный вред природе. Фото: Максим ГОРОХОВ

Глава Новохоперского района Виктор Королев рассказал «КП-Воронеж» о перспективах разработки месторождения никеля:

- В 2018 году закончили геологоразведку, большие запасы никеля были подтверждены. Тогда скважины затампонировали (то есть, закрыли – Ред.), планировали начать их разработку в 2021 году. Но на данный момент только имеем сигнал сверху: ничего не предпринимать. Решения должны последовать не на нашем уровне. Пока картина такая – из-за введения западных санкций необходимость разработки нашего месторождения отпала. Никель планировали продавать в сейчас недружественные нам страны.

И добавил:

- Впрочем, может, это и к лучшему. По моему мнению, сейчас у нас нет аргументов для населения, доказывающих необходимость начала работ на месторождении. По существовавшему проекту предусматривалась открытая добыча, а это вредно для природы. А она там уникальная, рядом заповедник. Просто для перепродажи и зарабатывания денег ее испортить (а если изучить проект работ, при разработке в воздухе могла оказаться вся таблица Менделеева) недопустимо. Это может быть оправдано только для нужд страны, в целях обеспечения национальной безопасности (а такой надобности пока нет), а не для удовлетворения чьих-то коммерческих интересов.

Напомним, идея разработки никелевого месторождения, выдвинутая еще десять лет назад, вызвала активный протест местных жителей. 22 июня 2013 года даже произошел погром лагеря геологов. Местные активисты тогда утверждали, что на силовую акцию их вынудило пойти то, что власти игнорировали их обращения. Представители УГМК, которые планировали осваивать месторождения, заявляли, что к погрому привела провокация, вызванная некими приезжими. Как бы то ни было, после такого ЧП активность вокруг идеи разработки никеля в Воронежской области пошла на убыль. И на данный момент вероятность ее реализации крайне невелика.