Бесплатные мастер-классы по вождению электросамокатов пройдут в Воронеже 22 и 23 июля

Участники мастер-классов получат возможность закрепить теоритические знания на практике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В предстоящие выходные в центральном парке Воронежа состоится «Школа вождения». Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Жителям и гостям города расскажут, как нужно управлять электросамокатами и ознакомят с ПДД, которые помогут избежать происшествий. Кроме того, участники мастер-классов получат возможность закрепить теоритические знания на практике – выполнить задания разной степени сложности под наблюдением специалистов.

Пройдут мероприятия на площадке у главного входа в Воронежский центральный парк (ул. Ленина, 10) 22 и 23 июля с 10:00 до 20:00.