В Воронеже парочка пыталась заняться сексом и осквернила памятник Славы

Видимо, эти молодые люди не задумывались, что оскверняют память погибших за них воинов. Фото: с телеграм-канала «Типичный Воронеж».

Поздним вечером в четверг, 20 июля, прохожих шокировала непристойная сцена у памятника Славы. Там некая молодая особа уселась на парня и делала недвусмысленные поступательные движения. Надо сказать, многих такое порнографическое действо оставило равнодушным. Несколько человек прошли мимо, даже не повернув головы. Видео, иллюстрирующее это, разместили в телеграм-канале «Типичный Воронеж».

Однако были и люди, которые оказались справедливо возмущены. Напомним, на памятнике Славы похоронены воины, павшие в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны. И занятие сексом у памятника – это осквернение святыни.

Видимо, этими соображениями и руководствовались люди, подавшие заявление по этому поводу в отдел полиции по Коминтерновскому району. В полиции сообщили о начале проверки.