63-летний воронежец взял в кредит 6,3 миллиона рублей и отдал их аферистам

Всего за минувшие сутки от действий виртуальных мошенников пострадали 13 жителей нашего региона, у трех из них похитили деньги с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В одно из отделений воронежской полиции обратился 63-летний местный житель, которого обманули телефонные мошенники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Потерпевшему позвонил неизвестный, который представился сотрудником следственных органов. Он заверил пенсионера, что третьи лица пытаются оформить на него кредит. При этом добавил, что есть способ избежать опасности, но для этого нужно выполнить нехитрые манипуляции от коллеги. Через некоторое время лже-сотрудница банка посоветовала исчерпать свой кредитный лимит, оформив максимальное количество кредитов. Около месяца воронежец занимался этим и переводил деньги на «безопасный» расчетный счет, реквизиты которого ему предоставила телефонная аферистка. В итоге наш доверчивый земляк лишился более 6,3 миллиона рублей.

Всего за минувшие сутки от действий виртуальных мошенников пострадали 13 жителей нашего региона, у трех из них похитили деньги с банковских карт. Общий ущерб составил более 11-ти миллионов.