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НовостиОбщество21 июля 2023 9:00

Двое судей Воронежской области подали в отставку

ККС приняла их прошения
Алексей СЕРГУНИН
В отставку решили уйти судья Павловского районного суда Людмила Самойлова и ее коллега из Левобережного районного суда Воронежа Юлия Селянина.

В отставку решили уйти судья Павловского районного суда Людмила Самойлова и ее коллега из Левобережного районного суда Воронежа Юлия Селянина.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области одобрила прекращение полномочий двух служителей Фемиды. Информация об этом появилась на сайте ККС региона. В отставку решили уйти судья Павловского районного суда Людмила Самойлова и ее коллега из Левобережного районного суда Воронежа Юлия Селянина. Первая покинет свой пост с 1 февраля 2024 года, а полномочия второй истекут 4 сентября текущего года.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, президент РФ назначил трех новых судей в Воронежской области. Наталья Кульнева будет судьей Советского районного суда. Ольга Стрельникова перейдет на работу в Рамонский районный суд. Екатерина Брылева будет трудиться судьей Новоусманского районного суда.