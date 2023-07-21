Двое судей Воронежской области подали в отставку

В отставку решили уйти судья Павловского районного суда Людмила Самойлова и ее коллега из Левобережного районного суда Воронежа Юлия Селянина. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области одобрила прекращение полномочий двух служителей Фемиды. Информация об этом появилась на сайте ККС региона. В отставку решили уйти судья Павловского районного суда Людмила Самойлова и ее коллега из Левобережного районного суда Воронежа Юлия Селянина. Первая покинет свой пост с 1 февраля 2024 года, а полномочия второй истекут 4 сентября текущего года.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, президент РФ назначил трех новых судей в Воронежской области. Наталья Кульнева будет судьей Советского районного суда. Ольга Стрельникова перейдет на работу в Рамонский районный суд. Екатерина Брылева будет трудиться судьей Новоусманского районного суда.