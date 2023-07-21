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НовостиПроисшествия21 июля 2023 8:45

В Воронеже вор-рецидивист похитил оставленный без присмотра велосипед

Но он не успел его перепродать
Алексей СЕРГУНИН
Злоумышленник находился недалеко от места парковки велосипеда и видел, как владелец оставил его, не пристегнув его замком-тросом.

Злоумышленник находился недалеко от места парковки велосипеда и видел, как владелец оставил его, не пристегнув его замком-тросом.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по Воронежу обратился 18-летний местный житель, у которого похитили велосипед «Стелс» стоимостью девять тысяч рублей. Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка задержали 28-летнего подозреваемого, ранее судимого за воровство. В отделе полиции злоумышленник во всем сознался.

Выяснилось, что он находился недалеко от места парковки велосипеда и видел, как владелец оставил его, не пристегнув его замком-тросом. Подозреваемый намеревался продать похищенное, но полицейские нарушили его планы. Теперь в соответствии с частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.