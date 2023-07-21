Длительная боль и изменение голоса: как проявляет себя рак головы и шеи

Рак головы и шеи включает в себя целый ряд различных злокачественных опухолей, которые развиваются в области горла, гортани, носа, пазух и рта или в этих органах. Большинство онкологических заболеваний головы и шеи представляют собой плоскоклеточные карциномы.
Опухоли данного вида условно можно разбить на подгруппы в соответствии с локализацией: гортани, носовой полости и околоносовых пазух, носоглотки, ротовой полости и ротоглотки, слюнных желез, щитовидной железы.
Предрасполагающими факторами возникновения рака головы и шеи являются: длительное курение - увеличивает риск злокачественного перерождения клеток в 15 раз, употребление больших доз алкоголя, а также наличие в организме ВПЧ 16 (вируса папилломы человека) и вируса Эпштейна-Барр.
Симптомы злокачественных заболеваний органов головы и шеи:
- длительная боль, затруднение дыхания;
- долгое пережевывание пищи и тяжесть при проглатывании;
- непроходящая рана;
- появление пятен на слизистых;
- изменение голоса;
- чувство кома в горле;
- кашель, неприятный запах изо рта;
- длительная заложенность носа;
- кровотечения, обнаружение крови в мокроте или патологические выделения;
- припухлость, наличие пальпируемого образования;
- ухудшение зрения, чувство двоения;
- онемение кожи;
- выпадение зубов;
- увеличение лимфоузлов в течение трех недель и более;
- потеря веса.
Успех терапии опухолей головы и шеи зависит от ранней диагностики. Здесь могут быть задействованы врачи разных специальностей: терапевты, стоматологи, лоры, неврологи, хирурги, дерматологи и другие.
Материал подготовлен в рамках национального проекта «Здравоохранение».