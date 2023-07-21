Длительная боль и изменение голоса: как проявляет себя рак головы и шеи

Рак головы и шеи включает в себя целый ряд различных злокачественных опухолей, которые развиваются в области горла, гортани, носа, пазух и рта или в этих органах. Большинство онкологических заболеваний головы и шеи представляют собой плоскоклеточные карциномы.

Опухоли данного вида условно можно разбить на подгруппы в соответствии с локализацией: гортани, носовой полости и околоносовых пазух, носоглотки, ротовой полости и ротоглотки, слюнных желез, щитовидной железы.

Предрасполагающими факторами возникновения рака головы и шеи являются: длительное курение - увеличивает риск злокачественного перерождения клеток в 15 раз, употребление больших доз алкоголя, а также наличие в организме ВПЧ 16 (вируса папилломы человека) и вируса Эпштейна-Барр.

Симптомы злокачественных заболеваний органов головы и шеи:

- длительная боль, затруднение дыхания;

- долгое пережевывание пищи и тяжесть при проглатывании;

- непроходящая рана;

- появление пятен на слизистых;

- изменение голоса;

- чувство кома в горле;

- кашель, неприятный запах изо рта;

- длительная заложенность носа;

- кровотечения, обнаружение крови в мокроте или патологические выделения;

- припухлость, наличие пальпируемого образования;

- ухудшение зрения, чувство двоения;

- онемение кожи;

- выпадение зубов;

- увеличение лимфоузлов в течение трех недель и более;

- потеря веса.

Успех терапии опухолей головы и шеи зависит от ранней диагностики. Здесь могут быть задействованы врачи разных специальностей: терапевты, стоматологи, лоры, неврологи, хирурги, дерматологи и другие.

Материал подготовлен в рамках национального проекта «Здравоохранение».