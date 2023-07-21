В Воронежской области объявили штормовое предупреждение до 21:00 21 июля

По прогнозам синоптиков, в течение всего сегодняшнего дня и до 21 часа ожидаются - очень сильный дождь, гроза и град. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Сегодня, 21 июля, воронежский Гидрометцентр распространил информацию о штормовом предупреждении. По прогнозам синоптиков, в течение всего сегодняшнего дня и до 21 часа ожидаются - очень сильный дождь, гроза и град. Скорость ветра может достигать 17 метров в секунду.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, пятничный дождь в Воронеже продлится и в выходные. По данным синоптиков, ночью в субботу, 22 июля, по области пройдут кратковременные дожди. В Воронеже существенных осадков не ожидается ни ночью, ни днем. Температура воздуха днем по области от +22 до +27 градусов, в Воронеже – 23-25 градусов тепла. Ночью в воскресенье, 23 июля, осадков не прогнозируют. А вот днем в Воронеже и области пройдут кратковременные дожди. Воздух по области прогреется до 20-25 градусов тепла. В Воронеже будет от +21 до +23 градусов выше нуля.

Сегодня же, 21 июля, в Воронеже с раннего утра идет непрекращающийся дождь. Воздух по области прогреется до+25 градусов, в региональном центре – до +23.