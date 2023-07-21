В Воронежской области в столкновении «Мерседеса» с фурой пострадали два человека

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

По предварительным данным, накануне, 20 июля, в 15:30 на 710 км автодороги М-4 «Дон» 22-летний воронежец, управляя «Мерседесом», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении «ДАФу» с полуприцепом под управлением 28-летнего жителя Смоленской области. Из-за этого произошло столкновение. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции.

В результате ДТП водитель и пассажир «Мерседеса», 28-летняя жительница Верхнемамонского района, получили телесные повреждения, их доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области на автодороге М-4 «Дон» пострадал 14-летний подросток.