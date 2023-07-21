Пятничный дождь в Воронеже продлится и в выходные

21 июля в Воронеже с раннего утра идет непрекращающийся дождь. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По данным синоптиков, ночью в субботу, 22 июля, по области пройдут кратковременные дожди. В Воронеже существенных осадков не ожидается ни ночью, ни днем. Об этом сообщает региональный филиал Гидрометцентра. Температура воздуха днем по области от +22 до +27 градусов, в Воронеже – 23-25 градусов тепла.

Ночью в воскресенье, 23 июля, осадков не прогнозируют. А вот днем в Воронеже и области пройдут кратковременные дожди. Воздух по области прогреется до 20-25 градусов тепла. В Воронеже будет от +21 до +23 градусов выше нуля.

Сегодня же, 21 июля, в Воронеже с раннего утра идет непрекращающийся дождь. Осадки ожидаются и на протяжении всего дня. Воздух по области прогреется до+25 градусов, в региональном центре – до +23.