В Воронежской области на автодороге М-4 «Дон» пострадал 14-летний подросток

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

По предварительным данным, вчера, 20 июля, в 14:00 на 757 км автодороги М-4 «Дон» 32-летняя жительница Москвы, управляя «Ситроеном», слетела с дороги, после чего перевернулась. Об этом сообщает телеграм-канал региональной полиции. В результате ДТП автоледи и ее 14-летний пассажир, житель столичного региона, получили телесные повреждения, их доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, накануне в Воронеже на проспекте Патриотов после ДТП опрокинулась машина. Авария произошла на перекрестке у памятника Танкистам.