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НовостиОбщество21 июля 2023 6:38

В Воронеже трезвому еноту готовы платить 50 тысяч рублей

Правда, у работодателей есть требования и к хозяину животного
Алексей СЕРГУНИН
Енот в виде бонуса получит право на встречу с самкой из питомника.

Енот в виде бонуса получит право на встречу с самкой из питомника.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Объявление о поисках будущего героя рекламы – енота - разместили на сайте бесплатных объявлений «Авито». В списке требований указано, что енот должен быть трезвым, молодым, стройным и жизнерадостный взгляд. Работать еноту предстоит не менее четырех часов в день.

В обязанности соискателя входит - стирка и полоскание раз в сутки по требованию режиссера. В туалет енот обязан ходить исключительно дома.

Логично, что животное из Воронежа должен сопровождать хозяин. Ему нужно понимать процесс видеосъемки, быть чистоплотным и не кричать на своего питомца. Питание для хозяина и для енота не предусмотрено. За работу герою рекламы и его хозяину заплатят 50 тысяч рублей. А енот в виде бонуса получит право на встречу с самкой из питомника.