В Воронеже трезвому еноту готовы платить 50 тысяч рублей

Енот в виде бонуса получит право на встречу с самкой из питомника. Фото: Иван МАКЕЕВ

Объявление о поисках будущего героя рекламы – енота - разместили на сайте бесплатных объявлений «Авито». В списке требований указано, что енот должен быть трезвым, молодым, стройным и жизнерадостный взгляд. Работать еноту предстоит не менее четырех часов в день.

В обязанности соискателя входит - стирка и полоскание раз в сутки по требованию режиссера. В туалет енот обязан ходить исключительно дома.

Логично, что животное из Воронежа должен сопровождать хозяин. Ему нужно понимать процесс видеосъемки, быть чистоплотным и не кричать на своего питомца. Питание для хозяина и для енота не предусмотрено. За работу герою рекламы и его хозяину заплатят 50 тысяч рублей. А енот в виде бонуса получит право на встречу с самкой из питомника.