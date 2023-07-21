Появление троллейбусов с автономным ходом обойдется Воронежу в восемь миллиардов рублей

Запуск современных троллейбусов предполагает серьезную реорганизацию дорожного движения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже раздумывают над запуском троллейбусов с возможностью автономного хода. Проект находится в зачаточном состоянии, так как цена вопроса достаточно высока. Речь идет о пяти – восьми миллиардах рублей. Об этом на заседании городской думы рассказал мэр Вадим Кстенин.

Запуск современных троллейбусов предполагает серьезную реорганизацию дорожного движения. И если его и реализуют, то только после разгрузки Московского проспекта при помощи дополнительной связи от улицы Шишкова к улице Тимирязева и западного дублера.

Предварительно известно, что власти рассматривают вариант софинансирования со стороны федерального центра. Также градоначальник отметил, что стоимость проезда будет аналогичной той, что установлена в маршрутках.