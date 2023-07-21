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НовостиОбщество21 июля 2023 6:22

Появление троллейбусов с автономным ходом обойдется Воронежу в восемь миллиардов рублей

Власти надеются, что часть финансового бремени на себя возьмет федеральный центр
Алексей СЕРГУНИН
Запуск современных троллейбусов предполагает серьезную реорганизацию дорожного движения.

Запуск современных троллейбусов предполагает серьезную реорганизацию дорожного движения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже раздумывают над запуском троллейбусов с возможностью автономного хода. Проект находится в зачаточном состоянии, так как цена вопроса достаточно высока. Речь идет о пяти – восьми миллиардах рублей. Об этом на заседании городской думы рассказал мэр Вадим Кстенин.

Запуск современных троллейбусов предполагает серьезную реорганизацию дорожного движения. И если его и реализуют, то только после разгрузки Московского проспекта при помощи дополнительной связи от улицы Шишкова к улице Тимирязева и западного дублера.

Предварительно известно, что власти рассматривают вариант софинансирования со стороны федерального центра. Также градоначальник отметил, что стоимость проезда будет аналогичной той, что установлена в маршрутках.