В Воронежской области полицейские помогли водителю фуры заменить взорвавшееся колесо

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

Вчера, 20 июля, в 22:00 на 94 км автодороги «Воронеж-Луганск» вблизи села Терновое 59-летний житель Острогожского района, управляя «СКАНИЕЙ», заметил, что на машине взорвалось колесо. Экстренно затормозив, он остановился по середине дороги и не смог продолжить движение. Об этом сообщает телеграм-канал региональной полиции.

На место происшествия прибыли два автоинспетора - старший лейтенант полиции Сергей Шабельников и лейтенант полиции Александр Бочаров. Стражи порядка помогли водителю заменить колесо. Автоинспекторы напоминают, что в случае возникновения непредвиденной ситуации на дороге нужно звонить по единому номеру вызова экстренных служб - 112.