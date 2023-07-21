Картофель, бананы и капуста подорожали больше всего в Воронежской области за неделю

Картофель подорожал на 11,94% – с 36,47 до 41,79 рубля за один килограмм. Фото: Мария ЛЕНЦ

В нашем регионе за неделю больше всего подорожал картофель на 11,94% – с 36,47 до 41,79 рубля за один килограмм. Об этом проинформировал Воронежстат.

Далее в списке самых резко взлетевших в цене продуктов занимают бананы - 11,6% (с 83,12 до 92,66 рубля). Также значительно в стоимости прибавили: капуста – 10,54% (с 54,05 до 59,74 рубля), помидоры (рост 7,89% – с 101,44 до 109,46 рубля) и яблоки (7,17% – с 96,57 до 103,58 рубля).

В свою очередь цена понизилась у недавнего рекордсмена репчатого лука – на 5,86% (с 51,88 до 48,66 рубля). Отметим, что цены указаны по данным на 17 июля.