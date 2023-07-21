В Воронеже в детской клинической больнице произошел пожар

Фото пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщение о возгорании в Воронежской детской клинической больницы на пульт дежурного поступило вчера, 20 июля, в 20:01. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области. Устранять возгорание в переулке Здоровья, 16 отправились три отделения ПСЧ-6, одно отделение ПСЧ-1 в составе 13 человек при поддержке четырех единиц техники. Уже в 20:15 огонь был потушен. В результате в двухэтажном здании огонь повредил кровлю на площади 15 квадратных метров. Самое главное, что никто не пострадал.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, на пожаре в воронежской многоэтажке спасли четырех жильцов.