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НовостиОбщество20 июля 2023 17:00

При строительстве в аэропорту Воронежа выявили серьезные нарушения

Подрядчика оштрафовали на 100 тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала Александра Гусева.

Фото из телеграм-канала Александра Гусева.

Воронежская транспортная прокуратура выявила ряд нарушений со стороны подрядчика, занимающегося строительством нового терминала аэропорта Воронеж имени Петра I. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В списке выявленных нарушений фигурируют: использование материалов, которые не были предусмотрены рабочей документацией, ненадлежащее устройство дорожного полотна, нарушение технологической последовательности при отделке помещений аэровокзала. Кроме того, строительные и земляные работы в охранной зоне линий связи проводились без письменного согласования заказчика.

Подрядчика оштрафовали на 100 тысяч рублей, а должностное лицо наказали в соответствии с ч. 1 ст. 13.5 КоАП РФ. Важно отметить, что все нарушения уже устранены, а штрафы оплачены.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, после появления нового терминала и снятия запрета на полеты воронежский аэропорт сможет принимать до двух миллионов человек в год.