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НовостиЗвезды20 июля 2023 16:01

Главного дирижера Воронежского театра оперы и балета наградили Орденом Дружбы

Соответствующий указ подписал президент РФ
Алексей СЕРГУНИН
Юрий Анисичкин. Фото из телеграм-канала департамента культуры Воронежской области.

Юрий Анисичкин. Фото из телеграм-канала департамента культуры Воронежской области.

Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Юрий Анисичкин указом президента РФ награжден Орденом Дружбы. Об этом сегодня, 20 июля, сообщил телеграм-канал департамента культуры Воронежской области. Маэстро удостоили государственной награды за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Юрий Петрович с 1989 года занимает пост главного дирижера Воронежского театра оперы и балета. За это время под его руководством были осуществлены постановки большинства оперных и балетных спектаклей репертуара театра.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, концертмейстер Воронежского театра оперы и балета заняла два первых места в международном конкурсе.