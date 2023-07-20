В Воронеже ликвидировали граффити с легендами рок-н-ролла на улице Плехановской

Фото со страницы группы "Защита культурного наследия Воронежа" в "ВК"

В Воронеже закрасили «Аллею славы рок-н-ролла» на улице Плехановской. Сделать это потребовала прокуратура, куда обратились общественники. Дело в том, что дом, на стене которого уличные художники нарисовали портреты легенд рока, состоит на охране государства как объект культурного наследия «Магазин Вяхиревой» начала 20 века.

Граффити появилось на стене давно по инициативе молодежного бара «ХЛАМ», который находится рядом в доме. Многим горожанам идея пришлась по душе, а место стало привлекать туристов.

Однако общественники посчитали, что рисунки изменили облик ОКН и обратились в правоохранительные органы.