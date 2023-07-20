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НовостиОбщество20 июля 2023 14:27

В Воронежской области выявили 53 случая невыплаты зарплат сотрудникам

Чаще всего причиной становилось тяжелое финансовое положение работодателя
Ирина КАЗАНИНА
Ущерб по делам 2023 года составил свыше 35 миллионов рублей

Ущерб по делам 2023 года составил свыше 35 миллионов рублей

Фото: из архива «КП»

В первом полугодии 2023 года следователи зарегистрировали 53 сообщения о невыплате зарплат работникам предприятий. За аналогичный период прошлого года таких случаев было 58. По результатам рассмотрения дел возбуждено 8 (за аналогичный период 2022 года - 12) уголовных дел.

Чаще всего причиной невыплаты заработной платы оказываются финансовые трудности предприятия или банкротство, и признаки корыстной или иной личной заинтересованности в действиях работодателей отсутствуют.

Но и факты умышленной невыплаты заработной платы также встречаются.

- С целью обеспечения погашения задолженности по каждому уголовному делу принимаются меры по установлению имущества и денежных средств должников – организаций и их руководителей. На указанное имущество налагается арест, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Ущерб по делам 2023 года составил свыше 35 миллионов рублей, которые возместили на досудебной стадии уголовного судопроизводства.