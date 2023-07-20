В Воронежской области выявили 53 случая невыплаты зарплат сотрудникам

Ущерб по делам 2023 года составил свыше 35 миллионов рублей Фото: из архива «КП»

В первом полугодии 2023 года следователи зарегистрировали 53 сообщения о невыплате зарплат работникам предприятий. За аналогичный период прошлого года таких случаев было 58. По результатам рассмотрения дел возбуждено 8 (за аналогичный период 2022 года - 12) уголовных дел.

Чаще всего причиной невыплаты заработной платы оказываются финансовые трудности предприятия или банкротство, и признаки корыстной или иной личной заинтересованности в действиях работодателей отсутствуют.

Но и факты умышленной невыплаты заработной платы также встречаются.

- С целью обеспечения погашения задолженности по каждому уголовному делу принимаются меры по установлению имущества и денежных средств должников – организаций и их руководителей. На указанное имущество налагается арест, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Ущерб по делам 2023 года составил свыше 35 миллионов рублей, которые возместили на досудебной стадии уголовного судопроизводства.