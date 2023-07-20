В Воронеже прошел дворовый спортивный праздник

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

На днях на спортивной площадке ЖК «Челюскинцев, 101» состоялся дворовый спортивный праздник «Спорт для всех». В мероприятии приняли участие более 40 детей младшего и среднего возраста из окрестных домов.

Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах, веселых стартах и различных эстафетах под руководством опытных инструкторов при поддержке многочисленных болельщиков.

Все участники по окончании состязаний получили памятные сувениры.

- Спортивные мероприятия, регулярно проходящие на спортивных площадках района собирают огромное количество участников, действительно способствуют привлеченю жителей к занятиям физической культурой и спортом, пропагандируют здоровый образ жизни и управа района всегда выступает партнёром таких акций, - сказал глава Ленинского района Сергей Ситников.