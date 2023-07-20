Воронежцев приглашают побороться за грант Президентского фонда культурных инициатив

С 25 июля по 1 сентября 2023 г. пройдет заявочная кампания основного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

На отбор могут быть представлены проекты в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в целях поддержки, популяризации и сохранения общероссийской культурной идентичности, укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, поддержки коллективов и деятелей культуры, выступающих за патриотизм, преданность стране и достижение целей специальной военной операции.

Проекты принимаются по девяти тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ», «Мы вместе».

Подробности можно узнать на сайте фонда.