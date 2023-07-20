Умер бывший заместитель губернатора Воронежской области Леонид Селитренников

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Губернатор Александр Гусев сообщил о смерти Леонида Селитренникова, известного воронежского экономиста и бывшего заместителя главы региона. Ему было 75 лет.

- С большим сожалением узнал о кончине Леонида Ивановича. Он был очень деятельным, высокоответственным и искренним человеком. Всегда душой переживал за дело и стремился к наилучшим результатам, - написал Александр Гусев в своем телеграм-канале. - Леонид Иванович много лет посвятил работе в органах власти, в том числе в должности заместителя главы администрации Воронежской области. Его знания, опыт, организаторские способности эффективно служили экономическому развитию региона.

Губернатор передает слова сочувствия родным и близким Леонида Селитренникова и всем, кто с ним был знаком.