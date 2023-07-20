Семья из Воронежской области отправила в зону СВО свой «Фольксваген»

Руслан и Наталья Колесниковы уже не первый раз помогают нашим бойцам. Фото: телеграм-канал администрации Лискинского района.

Супруги из Лискинского района Руслан и Наталья Колесниковы решили передать личный автомобиль в зону СВО. Причем не сильно подержанную «железяку», а очень приличную иномарку – «Фольксваген-Кадди». Приняв решение, Руслан и Наталья обратились в администрацию Лискинского района, чтобы узнать, какому конкретно воинскому подразделению требуется транспорт.

- Мы не впервые участвуем в формировании гуманитарной помощи для наших бойцов. На этот раз решили безвозмездно передать автомобиль - сочли, что на передовой он нужнее, - заявили супруги.

Ключи от автомобиля передали военным. Они доставят машину и собранный в Лискинском районе гуманитарный груз (обрезные доски, тенты с повышенными камуфляжными свойствами, пуско-зарядные устройства, набор инструментов, «сухие обеды») в одно из подразделений в зоне СВО.

- Спасибо большое семье Колесниковых за предоставленный автомобиль, неравнодушным жителям и администрации Лискинского района за регулярно оказываемую гуманитарную помощь. Ваша поддержка уже не раз помогала нам в решении боевых задач, - поблагодарил один из воинов от имени сослуживцев.

В местной администрации отметили, что патриотической акции «Работайте, братья! Лискинский район с вами!» может принять участие каждый. Поддержать наших бойцов можно, перечислив денежные средства на карту Сбербанка № 2202 2062 7025 0660.