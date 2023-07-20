Мэр Воронежа рассказал, когда на Московском проспекте могут запустить метробус

Вадим Кстенин заявил, что метробус и троллейбусы без проводов - проекты весьма отдаленного будущего. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Стали известны примерные сроки запуска метробуса* в Воронеже. О них рассказал мэр города Вадим Кстенин депутам на заседании городской Думы.

Мэр заявил, что полосы для метробуса можно будет оборудовать после того, как удастся «разгрузить» Московский проспект. Вадим Кстенин пояснил, что, по планам городских властей, перераспределить оттуда транспортные потоки удастся после завершения строительства дороги-дублера, а также участка от улицы Шишкова до улицы Тимирязева. В случае оборудования линии метробуса выделенные полосы сдвинут ближе к центру проезжей части.

По поводу модернизации системы электротранспорта мэр сообщил, что заключено концессионное соглашение с крупной компанией, которая будет заниматься этим делом. Работы там предстоит много: нужно оборудовать современные тяговые подстанции и контактную сеть, и параллельно закупать новые троллейбусы.

В будущем планируют запустить троллейбусы без проводов – на электрозарядке. Об этом Вадим Кстенин рассказал подробнее:

- Сейчас просчитываем экономические аспекты всего проекта. Концессионное соглашение, заключенное для его реализации будет полностью оплачено из бюджета. Суммы там достаточно внушительные – для того, чтобы полноценно запустить процесс, они могут доходить до 5-8 миллиардов рублей. По предварительной оценке, ежегодные платежи со стороны бюджета на погашение всех концессионных разовых затрат на протяжении нескольких лет будет составлять примерно по 800 млн рублей.

То есть, троллейбусы без проводов – дело отдаленного будущего. А возвращение трамваев и вовсе возможно только теоретически. Вадим Кстенин сообщил, что их точно не будет на Ленинском проспекте, так как там планируют запускать вторую очередь метробуса.

* Метробус – движение автобусов по принципу метро. Полосы для метробусов образуют цельную линию без разрывов. Посадка в автобусы происходит не на остановках, а через специальные терминалы, входить туда нужно будет через турникеты.