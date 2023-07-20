Воронежцам рассказали, как вести себя при встрече с лисой в городе

Фото с сайта управления лесного хозяйства области Фото: Предоставлено

В последнее время воронежцы и жители области все чаще встречаются с дикими лисами на улицах населенных пунктов. Животные приспособились к жизни среди людей и перестали их бояться.

Специалисты отдела государственного охотничьего надзора и охраны объектов животного мира пояснили, что в современных условиях мощного антропогенного пресса на природные экосистемы многим животным приходится приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, осваивать новые места обитания, существовать в непосредственной близости от людей.

В городах и селах, по словам специалистов, лисы селятся с 2008 года. Здесь их привлекает практически полное отсутствие врагов, большое количество убежищ и доступного корма – домовые мыши, крысы, голуби, домашняя птица, пищевые отходы.

В условиях городов уже родилось несколько поколений лисиц, теперь они не боятся человека, поскольку не видят в его лице угрозы.

- Лисицы, хоть и являются переносчиками опасных для человека заболеваний, но такие случаи редки. Бешенство чаще регистрируется у бродячих и домашних собак и кошек, - говорят специалисты.

Однако прямых контактов с дикими животными лучше избегать, а также позаботиться о предупреждении их появления в населенном пункте - убрать открытые мусорки с пищевыми отходами и применять закрытые контейнеры, проводить благоустройство территории.

При встрече с лисицей специалисты советуют не пытаться подходить ближе, погладить или покормить. Не стоит делать резких движений. Самый безопасный метод — спокойно постоять, подождав пока лиса убежит. Если она этого не делает, то не стойте к ней спиной, но и не смотрите в глаза животному. Уходить с места встречи нужно медленно и спиной вперед.