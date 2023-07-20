Неопытная автомобилистка из Воронежской области лишилась машины

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Настоящей находкой для 39-летнего жителя Острогожска стала 28-летняя автомобилистка. Женщина оставила машину ВАЗ-2112 около дома открытой, при этом в бардачке у нее хранился запасной комплект ключей и документы.

Этими обстоятельствами воспользовался злоумышленник, решивший угнать машину.

Не обнаружив у своего дома на улице Молодежной машины, женщина поспешила в полицию. Там она рассказала полицейским, что получила права лишь четыре месяца назад, поэтому и допустила ошибку.

Полицейские передали информацию нарядам наружных служб полиции. Вскоре угнанный автомобиль нашли примерно в трех километрах от того места, где его оставила хозяйка.

Чуть позже задержали и подозреваемого. Он сообщил правоохранителям, что в ночное время он, будучи в нетрезвом состоянии, гулял по улицам города. Решил прокатиться и начал дергать ручки припаркованных машин. На его удачу одна оказалась открыта, а в бардачке нашлись и ключи.

- Мужчина запустил двигатель авто и поехал кататься, одновременно присматривая место, где он мог бы продолжить свой так удачно складывающийся вечер. Но игривый настрой быстро омрачила череда неудач, свалившаяся на злоумышленника. Заехав в яму, он не смог самостоятельно выбраться из нее, перепачкал одежду грязью, пытаясь вытолкать легковушку, поэтому пришлось бросить авто и идти домой, а спустя некоторое время к нему в жилище нагрянули полицейские. Во время обыска, проведенного в жилище фигуранта, оперативники обнаружили ключи от похищенного ВАЗа, - ассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.