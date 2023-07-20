Воронежцев предупредили о грозе и сильном ветре

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области ожидается ненастье. О непогоде в наших краях свидетельствуют данные прогностической карты Гидрометцентра по ЦФО: Воронежская область в зоне желтой погодной опасности.

Предупреждение действует с 18.00 сегодняшнего дня и до шести вечера 21 июля. Ожидаются местами грозы, а также сильный ветер - с порывами до 17 метров в секунду.

Согласно прогнозу Воронежского гидрометцентра, завтра, 21 июля, в Воронеже до +22. В субботу осадков пока не ожидается, температура поднимется до +24, а в воскресенье возможен дождь и до +22.