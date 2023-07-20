В Нововоронеже мошенники напугали пенсионерку мнимым ДТП сына и отобрали у нее 400 тысяч рублей

Теперь полицейским нужно искать мнимого сына и его сообщника. Фото: из архива «КП»

В среду, 19 июля, в Нововоронеже заявление в полицию написала 83-летняя местная жительница. Пожилая женщина рассказала, что мошенники отобрали у нее 400 тысяч рублей. 18 июля ей позвонил мужчина, представившийся ее сыном. Тревожным голосом он сказал, что стал виновником аварии, где тяжело пострадали люди. И срочно нужны деньги, чтобы избежать тюремного срока.

Мнимый сын заявил, что через десять минут приедет его знакомый, которому нужно передать все наличные деньги, которые есть в доме. Пожилая женщина отдала приехавшему мужчине 400 тысяч рублей. Когда тот вышел из квартиры, пенсионерка позвонила сыну и сказала, что передала деньги. Тут-то обман и раскрылся.

- Всего 19 июля в Воронежской области зарегистрировали 11 мошеннических действий. Аферисты причинили ущерб доверчивым людям на сумму почти 5 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по частям 2,3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в региональном ГУ МВД.