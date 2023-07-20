За полгода с нарушителей в Воронежском заповеднике взыскали более 320 тысяч рублей

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды Воронежского заповедника регулярно проводят рейды по выявлению нарушителей природоохранного режима. С начала 2023 года они зафиксировали 158 случаев, наиболее частым среди которых является незаконный въезд на территорию заказников федерального значения «Воронежский» и «Каменная степь», а также нахождение в заповеднике.

- Сотрудники службы охраны оперативно пресекают любые нарушения заповедного режима, - отметил директор Воронежского заповедника Анатолий Тарасов. – При нарушении природоохранного законодательства, физическое лицо привлекается наказанию в виде административного штрафа.

А вот за незаконную рубку деревьев и кустарников, охоту и рыболовство на охраняемой территории можно заработать уголовное наказание. По итогам полугодия в заповеднике выявили семь таких нарушителей, материалы по ним передали в полицию.

Сумма взысканий по штрафам и нанесенному ущербу составила 322 тысячи рублей.