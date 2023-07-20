Воронежцы собрали восемь мешков мусора у Брежневского залива

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

На днях добровольцы провели субботник на берегу водохранилища в районе Брежневского залива в Отрожке. Этот сосновый лес – место массовых купаний и отдыха горожан. Увы, но многие отдыхающие не считают нужным убирать и вывозить из леса бытовой мусор после пикников. А ведь это дом для многих диких животных: лисиц, ежей, змеи, птиц и насекомых.

За субботник добровольцы собрали восемь мешков мусора, которые отнесли в контейнеры.

- А после уборки наши волонтёры встали на сапы! Мы плавали по акватории залива, боролись с ветром и вязли в кувшинках, играли в догонялки, а потом и вовсе устроили «морской бой» с водными процедурами, - рассказали организаторы акции. - Было весело! Кстати, некоторые ребята плавали на сапах впервые!