За неделю в жилинспекцию Воронежской области передали 36 протоколов общих собраний домов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

С 12 по 18 июля в архив государственной жилищной инспекции Воронежской области поступило на хранение 36 протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. Среди них решения собственников по выбору способа управления, по вопросам капитального ремонта, по вопросам установки видеонаблюдения и заключения договоров охраны, по вопросу перевода квартиры в нежилой фонд, а также протоколы отчетно-выборных собраний и другим вопросам.

В инспекции напомнили, что в случае сомнений в достоверности проведенного собрания, собственники могут подать заявление об ознакомлении с протоколом ОСС на сайте государственной жилищной инспекции Воронежской области (https://gzhi.govvrn.ru/), в разделе «Ознакомление с протоколами ОСС в МКД». При направлении заявления данным способом скан-образ запрашиваемого протокола придет на указанную заявителем электронную почту.

Кроме того, заявление об ознакомлении в ГЖИ можно направить с помощью личного кабинета в ГИС ЖКХ или принести обращение лично по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, 6А (4 этаж, 406 кабинет).