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НовостиСпорт20 июля 2023 8:58

Команда воронежских стрелков завоевала бронзу первенства России в командном зачете

В активе наших спортсменов две победы и одно третье место
Юрий КОЗЛОВ
Наши юные стрелки – третьи в России.

Наши юные стрелки – третьи в России.

Фото: cspsk-vrn.ru

По итогам первенства России по стендовой стрельбе среди юношей и девушек до 19 лет команда Воронежской области завоевала бронзу в командном зачете. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге.

- Многие спортсмены показали свои лучшие результаты в сезоне. Эта команда - будущее стендовой стрельбы нашего региона, — отметил главный тренер региональной сборной Иван Лобанов.

Напомним, все медали наши спортсмены завоевали в упражнении трап*. В личном зачете победили Александра Галина и Владислав Выскворкин. А в командном Галина и ее подруги по команде Мария Перова и Софья Попова взяли бронзу.

Эти очаровательные девушки принесли команде Воронежской области бронзовые медали.

Эти очаровательные девушки принесли команде Воронежской области бронзовые медали.

Фото: cspsk-vrn.ru

* В трапе стрельба ведется по мишеням, вылетающим поочередно из 15 метательных машинок, которые установлены в траншее под стрелковой площадкой на расстоянии 15 метров от спортсмена.