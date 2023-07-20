Под Воронежем экстренно приземлился самолет

фото из телеграмм администрации Новоусманского района

19 июля воронежцы сообщили в службу 112 о летательном аппарате над трассой М4 в Новоусманском районе. Люди переживали, что это очередной вражеский беспилотник. Беспокоиться не стоит: незапланированно сел возле дороги самолет, который занимался работами в агросфере.

- Накануне близ автодороги М4-Дон в Новоусманском районе совершил внеплановую посадку легкомоторный самолет. Предварительные проверки показали, что он был задействован для проведения сельхозработ, документы у экипажа имеются, а посадку недалеко от трассы спровоцировала возникшая поломка. Всю информацию проверяют сотрудники компетентных органов, - сообщили в администрации Новоусманского района.

Как отметили чиновники, правильно сделали те очевидцы, которые по форме описали самолет сотруднику службы 112: дали разъяснения о его форме, высоте и направлении полета. В отличие от тех, кто вместо этого стали наводить панику в соцсетях.