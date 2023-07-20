Билеты на первый домашний матч воронежского «Факела» в новом сезоне начнут продавать 21 июля

На матч можно прийти за 2,5 часа до его начала. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В пятницу, 21 июля, на qtickets.ru стартует продажа билетов на матч первого тура Кубка России «Факел» – «Сочи», который пройдет в Воронеже. Конкретное время, когда их можно начинать покупать, не сообщают. В прошлом сезоне возможность покупать билеты появлялась примерно с 11 часов.

Болельщикам будут доступны билеты на все трибуны: Центральную, Восточную, Южную и Северную. В случае, если билеты не раскупят к воскресенью, 23 июля, оставшиеся продадут через кассы Центрального стадиона профсоюзов. Об этом обещают сообщить дополнительно на информационных ресурсах «Факела». Самый дорогой билет на Центральную трибуну в VIP-зону стоит 2 тысячи рублей, но можно купить и гораздо дешевле – от 400 до 500 рублей. Для того, чтобы пойти на Восточную, придется раскошелиться на сумму от 350 до 400 рублей, а на Северную и Южную – по 200.

Самый дорогой билет стоит две тысячи рублей, самый дешевый – 200. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Карта болельщика на матчах Кубка России не действует. Билеты будут приходить на электронную почту вне зависимости от способа покупки. Даже если вы их купите в кассах стадиона. Одному болельщику можно будет приобрести не более трех билетов.

Матч начнется в среду, 26 июля, в 18.30. Центральный стадион профсоюзов Арена откроется для болельщиков за 2,5 часа до стартового свистка – в 16.00. Лучше приходить на стадион заранее, чтобы не стоять в очереди.