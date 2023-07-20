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НовостиСпорт20 июля 2023 8:36

Билеты на первый домашний матч воронежского «Факела» в новом сезоне начнут продавать 21 июля

Сначала их можно будет купить на qtickets.ru, а потом, если они останутся, откроются кассы Центрального стадиона профсоюзов
Юрий КОЗЛОВ
На матч можно прийти за 2,5 часа до его начала.

На матч можно прийти за 2,5 часа до его начала.

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В пятницу, 21 июля, на qtickets.ru стартует продажа билетов на матч первого тура Кубка России «Факел» – «Сочи», который пройдет в Воронеже. Конкретное время, когда их можно начинать покупать, не сообщают. В прошлом сезоне возможность покупать билеты появлялась примерно с 11 часов.

Болельщикам будут доступны билеты на все трибуны: Центральную, Восточную, Южную и Северную. В случае, если билеты не раскупят к воскресенью, 23 июля, оставшиеся продадут через кассы Центрального стадиона профсоюзов. Об этом обещают сообщить дополнительно на информационных ресурсах «Факела». Самый дорогой билет на Центральную трибуну в VIP-зону стоит 2 тысячи рублей, но можно купить и гораздо дешевле – от 400 до 500 рублей. Для того, чтобы пойти на Восточную, придется раскошелиться на сумму от 350 до 400 рублей, а на Северную и Южную – по 200.

Самый дорогой билет стоит две тысячи рублей, самый дешевый – 200.

Самый дорогой билет стоит две тысячи рублей, самый дешевый – 200.

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Карта болельщика на матчах Кубка России не действует. Билеты будут приходить на электронную почту вне зависимости от способа покупки. Даже если вы их купите в кассах стадиона. Одному болельщику можно будет приобрести не более трех билетов.

Матч начнется в среду, 26 июля, в 18.30. Центральный стадион профсоюзов Арена откроется для болельщиков за 2,5 часа до стартового свистка – в 16.00. Лучше приходить на стадион заранее, чтобы не стоять в очереди.