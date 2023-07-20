Воронежские велогонщики завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях

На всероссийских соревнованиях в Самаре воронежские велогонщики шесть раз поднимались на пьедестал. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские велогонщики собрали богатый урожай медалей на всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек, посвященных памяти Заслуженного тренера СССР В.П. Петрова. Турнир проходил в Самаре.

- Воронежскую область на соревнованиях представляли 15 спортсменов из школ олимпийского резерва № 1 и № 8. В гонке-критериум с подавляющим преимуществом победу одержал Максим Агапов. Также в этом виде соревнований в острой борьбе выиграла гонку Дарья Картовец - все решил последний финиш, при этом девушки ехали под проливным дождем. В индивидуальной гонке на время Максим Агапов и Анастасия Заказова завоевали серебро, Дарья Картовец — бронзовую. Анастасия Заказова стала третьей с минимальным отставанием от лидеров. Главный тренер региональной сборной по велоспорту Олег Агапов отметил также Александра Шикина и Викторию Кутюрину, ставших пятыми, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.