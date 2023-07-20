В Воронеже наказали директора организации по утилизации отходов за несчастный случай с водителем

Наказали директора организации по обработке и утилизации отходов, чей водитель получил травмы на работе. Об этом сообщили в Гострудинспекции Воронежской области. Сотрудники контрольного ведомства завершили расследование тяжелого несчастного случая, который произошел утром 2 июня.

- В 7.00 водитель и два грузчика ООО «Экоплюс» поехали собирать мусор с улиц в селе Бабяково. Во время выполнения работ на автомобиле ЗИЛ ММЗ стало спускать заднее колесо. В процессе накачивания колеса вылетело стопорное кольцо прямо в 61-летнего водителя ООО «Экоплюс». Его госпитализировали с травмами тяжелой степени. Основной причиной несчастного случая стало не проведение обучения по безопасному выполнению работ по накачиванию колес, а также отсутствие необходимых инструментов, в частности, предохранительной вилки, - сообщили в Гострудинспекции Воронежской области. - За нарушения требований охраны труда юридическое лицо привлечено к административной ответственности.