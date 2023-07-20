Под Воронежем в столкновении трех машин пострадала пенсионерка

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В Воронежской области сотрудники ГИБДД устанавливают причины массовой аварии, в которой пострадала женщина.

Авария произошла утром 19 июля в Таловском районе. Около 7.45 на 73-м километре автодороги М-4 «Дон» «Бобров-Таловая-Новохоперск» 19-летняя водитель автомобиля ВАЗ-21104 при повороте налево не уступила дорогу встречному «Рено Дастер» и врезалась в него. От удара «Рено Дастер» изменил траекторию движения и влетел в стоящий на второстепенной дороге автомобиль «Пежо 206».

В аварии пострадала 67-летняя пассажирка «Рено Дастер», ее доставили в больницу. учреждение.

За 19 июля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 108 ДТП, в них пострадали семь человек.