В Воронеже открылась выставка художников Донбасса

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

19 июля на «антресолях» выставочного зала музея имени Крамского открылась выставка «Без границ. Художники Донбасса». Премьера проекта состоялась в Крыму в августе 2022-го года.

- Это первый опытом масштабной демонстрации результатов творчества участников локального художественного сообщества Донбасса, продолжающего создавать искусство, находясь вне привычного для большинства мирного течения жизни. Более того, именно через искусство эти люди «на краю мира» могут быть поняты на уровне чувствования и внутреннего переживания, - отметили в музее.

Главной частью экспозиции стали работы художников, в основе которых лежат художественная фиксация повседневности и наблюдение за окружающим миром. Это некая Победа - жизни над смертью, созидания над разрушением, вечной красоты над уродством войны.

Выставка продлится до 30 июля. 12+