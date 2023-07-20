В Воронеже поймали пьяного водителя BMW без прав

Два года тюрьмы грозит воронежскому водителю, повторно пойманному пьяным за рулем да еще и без прав. Инцидент произошел в июне на проспекте Труда. Утром сотрудники ДПС остановили «БМВ». У 26-летнего водителя имелись явные внешние признаки алкогольного опьянения – нарушена речь, характерный запах. Госавтоинспекторы предложили мужчине пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался.

При проверке по информационным базам полицейские установили, что мужчину уже ловили пьяным за рулем и в сентябре 2022 года мировой суд Центрального района оштрафовал фигуранта на 30 тысяч рублей и лишил его прав на 1,5 года. Этот срок еще не истек - а он снова за рулем и пьяный.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело за нарушение ПДД. Из-за повторного случая ему грозит реальный срок - до двух лет.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал о другом пьяном водителе, попавшем в ДТП, его поймали 17 июля