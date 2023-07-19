Полузащитник воронежского «Факела» Никита Ершов проведет первую часть сезона-2023/24 в Омске

Никита Ершов. Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Полузащитник Никита Ершов перешел из воронежского «Факела» в «Иртыш» на правах аренды до конца сезона. Впрочем, «неугасаемые» могут вернуть футболиста после окончания первой части чемпионата. В минувшем сезоне-2022/23 20-летний уроженец Шебекино провел за воронежцев один матч, сыграв 17 минут.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, двух футболистов «Факела» проверили на допинг. Под пристальным взором оказались Василий Черов и Матвей Ивахнов. Тем временем ряды воронежского клуба пополнил лидер сборной Молдовы. Центральный полузащитник Никита Моцпан отыграл за нее десять матчей и забил два гола.