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НовостиСпорт19 июля 2023 17:15

Полузащитник воронежского «Факела» Никита Ершов проведет первую часть сезона-2023/24 в Омске

Он будет выступать за местный «Иртыш»
Алексей СЕРГУНИН
Никита Ершов.

Никита Ершов.

Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Полузащитник Никита Ершов перешел из воронежского «Факела» в «Иртыш» на правах аренды до конца сезона. Впрочем, «неугасаемые» могут вернуть футболиста после окончания первой части чемпионата. В минувшем сезоне-2022/23 20-летний уроженец Шебекино провел за воронежцев один матч, сыграв 17 минут.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, двух футболистов «Факела» проверили на допинг. Под пристальным взором оказались Василий Черов и Матвей Ивахнов. Тем временем ряды воронежского клуба пополнил лидер сборной Молдовы. Центральный полузащитник Никита Моцпан отыграл за нее десять матчей и забил два гола.