К декабрю 2023 года в Воронеже подготовят проект реставрации Каменного моста

Фото из телеграм-канала управления по охране объектов культурного наследия региона.

Управление по охране объектов культурного наследия (ООКН) Воронежской области выдало разрешение на разработку научно-проектной документации по реставрации Каменного моста. Об этом сегодня, 19 июля, сообщил телеграм-канал управления. Проект необходимо подготовить к декабрю текущего года.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, управа Центрального района Воронежа заключила контракт с ООО «Фирма ВиС» на разработку научно-проектной документации и проведение государственной историко-культурной экспертизы «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Каменный мост». Стоимость работ составила больше 13 миллионов рублей.

Напомним, подпорная стена Каменного моста обрушилась 3 июня во время сильного дождя. Конструкцию подмыло потоком дождевой воды из-за отсутствия ливневой канализации.