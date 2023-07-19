В Воронеже отправили в колонию четырех сотрудников организации, по чьей вине погибла 9-летняя девочка

Суммарно осужденным дали 11 лет колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Четверо жителей Воронежской области - 27, 34 и 37 лет - признаны виновными по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Суд установил, что по вине 27-летнего мужчины из-за несоблюдения правил безопасности при ведении строительных работ по разгрузке водопроводных труб в селе Нижний Мамон Верхнемамонского района 3 августа 2020 года упала бухта (рулон труб) на 9-летнюю девочку. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия. Кроме того, его осудили за незаконное изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов. Их в августе 2020 года изъяли сотрудники УФСБ России по Воронежской области. Также он совместно с 34-летним знакомым незаконно сбыли автомат.

Приговором суда генеральный директор три года проведет в исправительной колонии общего режима, его заместитель – два года в колонии-поселении, мастер по совокупности преступлений – четыре года в исправительной колонии, а его знакомый – два года в исправительной колонии общего режима.