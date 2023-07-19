Двух футболистов воронежского «Факела» проверили на допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июне проверило двух футболистов воронежского «Факела». На допинг протестировал нападающего Матвея Ивахнова и защитника Василия Черова.

Кроме того, проверке подверглись игроки петербургского «Зенита» Даниил Круговой и Алексей Сутормин. В мае антидопинговое агентство проверило 15 игроков РПЛ, а всего за сезон-2022/23 – 88 человек.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в воронежский «Факел» перешел лидер сборной Молдовы. Центральный полузащитник Никита Моцпан отыграл за нее десять матчей и забил два гола.