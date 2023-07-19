В Воронеже поймали специалиста по газу, обманувшего клиента на 160 тысяч рублей

Мужчины обсудили объем работы и стоимость услуг, после чего клиент передал специалисту свыше 160 тысяч рублей для приобретения материалов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 42-летнего местного жителя о том, что он стал жертвой аферы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Потерпевший пояснил сотрудникам полиции, что собирался провести газ в частный дом. Он нашел по объявлению мастера. Мужчины обсудили объем работы и стоимость услуг, после чего клиент передал специалисту свыше 160 тысяч рублей для приобретения материалов. Спустя некоторое время мастер под различными предлогами начал переносить даты начала работ, а в дальнейшем перестал выходить на связь с заказчиком. Сотрудники полиции установили личность и местонахождение афериста. 38-летний местный житель во всем сознался и объяснил своё поведение стечением обстоятельств.

В соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.