Воронежские антимонопольщики обвиняют три компании в сговоре на торгах на поставку продуктов в соцучреждения

В УФАС полагают, что представители компаний пытались нажиться на поставке продуктов при помощи сговора. Фото: Мария КАЮРОВА

Во вторник, 18 июля, в воронежском УФАС возбудили дело в отношении ООО «Симестра», ООО «Продснаб-Агро» и ООО «Агротрест». Эти три компании подозревают в сговоре на торгах на поставку продуктов в социальные учреждения нашего региона.

Антимонопольщики полагают, что сговор имел место на шести аукционах на поставку мяса птицы и рыбы. Его цель была – оставить цену контрактов как можно более близкой к максимальной. В условиях обычной конкуренции на торгах она, как правило, снижается, порой весьма существенно.

В этих торгах участвовали три организации - ООО «Симестра», ООО «Продснаб-Агро» и ООО «Агротрест». Все они прошли с незначительным снижением цены контракта (от 0,00% до 0,5%). К этому результату привело то обстоятельство, что представители ООО «Продснаб-Агро» какие-либо ценовые предложения в ходе аукционов не подавали, фактически выступая в роли статиста. Победителем в четырех торгах признали ООО «Симестра», еще в двух – ООО «Агротрест». Ну а общая сумма, которая казна должна была перечислить, за все шесть аукционов, практически не отличалась от максимальной и составила 52 533 315 рублей.

Теперь трем компаниям придется отвечать по пункту 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.