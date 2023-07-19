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НовостиОбщество19 июля 2023 12:35

В райцентре Воронежской области супруги-инвалиды пожаловались на безобразное состояние дороги

Почему она стала такой и до сих пор нет ремонта, выяснят сотрудники Следственного комитета
Юрий КОЗЛОВ
Эх, российская дорога…

Эх, российская дорога…

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В региональном управлении Следственного комитета сообщили о начале проверки сообщения супругов-инвалидов в соцсетях о жутком состоянии дороги в Эртиле, расположенной недалеко от дома. Точнее, до нее всего 70-80 метров. При нормальном состоянии дороги и муж-инвалид второй группы и его жена, вынужденная передвигаться только на коляске, могли бы спокойно доехать до магазина или до других нужных им мест Эртиля. Вот только там, по словам супругов, такие колдобины, что даже спецтранспорт не может пройти.

В СК обещали дать объективную оценку сложившейся ситуации, в том числе действиям (или, скорее, бездействию) должностных лиц местной администрации.