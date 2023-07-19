В Воронеже следователи начали проверку по поводу падения девушки из автобуса

Автобус после ЧП. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В региональном управлении Следственного комитета начали проверку, в ходе которой выясняют обстоятельства падения 23-летней девушки из автобуса. По ее результатам решат, стоит ли возбуждать уголовное дело или нет.

Напомним, ЧП случилось около 19.20 в понедельник, 17 июля, недалеко от дома № 103А на улице Шишкова. По данным полиции, 31-летний водитель автобуса «НефАЗ» маршрута № 44 на остановке начал движение, не закрыв двери. Потому девушка и выпала на улицу. Она получила травмы. Девушку увезли в больницу.