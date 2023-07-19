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НовостиПроисшествия19 июля 2023 11:49

Глава Следственного комитета заинтересовался падением дерева на 92-летнюю женщину в Воронеже

ЧП случилось на улице Ростовской
Юрий КОЗЛОВ
Пожилая женщина после падения на нее сухого дерева.

Пожилая женщина после падения на нее сухого дерева.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по поводу падения сухого дерева на 92-летнюю пенсионерку во дворе многоэтажного дома №46/5 на улице Ростовской. Напомним, ЧП случилось 13 июля. Пожилая женщина получила травмы, ее увезли в больницу.

Сразу после инцидента в соцсетях местная жительница заявила, что еще осенью в УК отправляли заявку на спил сухих деревьев и демонтаж ржавых качелей. Однако ее до сих пор не выполнили. Результат, как видим, плачевный.

Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления СК Кириллу Левиту проверить жалобы местных жителей на бездействие УК и выяснить все обстоятельства падения дерева. А затем доложить ему о результатах проверки.